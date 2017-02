Rio Acre começa dar sinais de vazante

Nesta segunda-feira, 20, o nível do Rio Acre em Rio Branco, registrado às 9h na capital, é de 12,70 metros – o nível registrado anteriormente, às 6h, era de 12,71. Na região do Alto Acre, o movimento é de vazante. Em Assis Brasil, o nível que às 6h marcava 4,10 metros, agora é de 4,03metros. Em Brasiléia nas últimas duas horas o nível do Rio desceu de 3.77 para 3,65 metros. Em Capixaba o nível do Rio Acre baixou de 10,01 para 9,66 metros. O Riozinho do Rôla que no início da manhã estava na marca de 11,18 registra agora 11,22 metros.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Cel. George Santos, com a vazante dos principais afluentes, o nível do Rio Acre na capital ainda deve subir, mas, caso não ocorram chuvas fortes, a tendência é de vazante nas próximas vinte e quatro horas.

Departamento de Comunicação

Prefeitura de Rio Branco