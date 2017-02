Pro-Saúde convoca novos funcionários aprovados no concurso realizado em 2014

Os convocados têm até esta quinta-feira (23) para entregarem os documentos no Pró-Saúde, localizado na Rua Coronel José Galdino, nº 479, Bairro Bosque, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Sete aprovados do último concurso do Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) ocorrido em 2014, foram convocados para assumir o posto. A convocação foi realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Acre nesta segunda-feira (20).

Os convocados têm até esta quinta-feira (23) para entregarem os documentos no Pró-Saúde, localizado na Rua Coronel José Galdino, nº 479, Bairro Bosque, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Já os exames laboratoriais devem ser entregues na sexta-feira (24) em local a ser indicado no ato da entrega da documentação. O exame médico admissional deverá ser realizado no dia 2 de março na sede do Pró-Saúde, das 14h às 18h.

De acordo com a publicação, o candidato deverá apresentar, os originais e cópias dos seguintes documentos: 2 fotos 3×4; Cédula de Identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF); Carteira de Trabalho (CTPS); Carteira de vacina; Comprovante de Residência atualizado; Declaração de comprovação que está regularmente matriculado em uma instituição de ensino; Certificado de Conclusão de Nível Fundamental ou Médio e/ou Histórico Escolar (quando for o caso); Certificado de Reservista (Sexo masculino maior de 18 anos).

Serão aceitas cópias simples acompanhadas dos originais para os documentos. Os candidatos que deixarem de entregar exames e/ou documentos nas datas e horas estabelecidas no edital serão eliminados do certame e considerados inaptos. Com informações Nany Damasceno