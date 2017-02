Policiais apreendem arma de fogo no bairro Comara

Policiais militares do Segundo Batalhão de Polícia Militar apreenderam na noite de sábado, 18, uma pistola 9 milímetros, no bairro Comara, segundo distrito da capital.

Segundo informações policiais a guarnição recebeu a ocorrência por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informando de um roubo com emprego de arma de fogo em frente a uma agência bancária na via Chico Mendes.

A vítima teve o aparelho celular e uma quantia em dinheiro subtraídos pelo agente que se evadiu em uma moto. A guarnição fez buscas pela região e avistou a moto abandonada. Com informações de populares os militares souberam da direção tomada pelo indivíduo.

Os policiais encontraram o suposto envolvido escondido em um mato, realizada abordagem o indivíduo informou que havia escondido a arma de fogo e os bens subtraídos em um apartamento.

A equipe policial encaminhou Raimundo Nonato Souza da Silva, 28, a delegacia especializada juntamente com o armamento apreendido e os objetos do crime para as providências cabíveis. Asscom PM