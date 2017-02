Família esconde R$ 237 mil dentro de TV e deixa para reciclagem

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A funcionária de uma usina de reciclagem localizada em Barrie, no Canadá, levou um susto ao encontrar cerca de 100 mil dólares canadenses – o equivalente a R$ 237 mil – dentro de um aparelho de TV antigo.

De acordo com Rick Deschamps, gerente-geral da usina Global Electric Electronic Processing, a televisão foi doada há mais de um ano para ser reciclada, mas só no último mês que foi colocada na linha de desmanche.

“A gente desmonta de 10 mil a 30 mil aparelhos de TV por mês. As chances daquela TV cair nas mãos daquela funcionária naquele momento e de ela abrir e encontrar a caixa com o dinheiro é como a de ganhar na loteria”, disse Deschamps, em entrevista ao canal de TV CBC, informou o UOL.

Felizmente, dentro da TV também continha documentos que ajudaram a empresa a encontrar os donos da ‘bolada’.

O homem, de 68 anos, contou que seus pais guardaram o dinheiro, proveniente de uma herança, dentro do aparelho de TV há muitos anos, mas esqueceram onde haviam guardado.