Corpo de Bombeiros abre inscrições para Bombeiro Mirim

Serão 1500 vagas distribuídas entre os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri, Rio Branco e nas vilas Lagoinha e Santa Luzia.

Em Rio Branco as inscrições poderão ser realizadas a partir dos dias 06, 07 e 08 de março das 8h às 17h30 em três núcleos: CEJA do São Francisco, CEJA da Estação Experimental, CEJA do Aeroporto Velho e Cidade Nova.

Entre os principais critérios para participar do projeto Bombeiro Mirim, os candidatos precisam ter entre 12 e 14 anos, precisam estar matriculados na escola da rede pública, ter bom comportamento e tirar boas notas.

Para fazer a inscrições serão necessários apresentar os seguintes documentos: Declaração escolar, atestado médico de aptidão física, comprovante de endereço (original e cópia), certidão de nascimento, RG ou CPF e documento de identificação dos pais ou responsáveis.

O projeto Bombeiro Mirim está fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 70, que estabelece que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. Está também orientado pela Política de Segurança Pública de Governo do Acre, no que se refere ao enfrentamento e a redução da criminalidade.

Seu principal objetivo é desenvolver a importância da prevenção e diminuição da violência envolvendo os jovens, por meio de ações socioeducativas, proporcionando-lhes condições favoráveis, que auxiliem na formação integral e desenvolvimento pleno da cidadania e, consequentemente, contribuir com a promoção da segurança e da paz na comunidade.

Durante o ano letivo os alunos participam de diversas atividades (no contra turno escolar), tais como: Civismo e Cidadania, Primeiros Socorros, Prevenção ao uso indevido de drogas, Prevenção contra acidentes domésticos, Prevenção contra incêndios, Educação Física e Esportes, Natação utilitária, Educação Ambiental e Higiene, Educação para o trânsito, Áreas específicas de Bombeiro, Recreação, Acompanhamento Escolar, dentre outras.

Para mais informações o Corpo de Bombeiros também disponibiliza os seguintes contatos: (68) 9-9974-3596 e 9-9912-8785.