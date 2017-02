Condenado a 33 anos, O.J. Simpson pode sair da prisão em 2017

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A antiga estrela de futebol americano foi absolvido no ‘julgamento do século’, mas acabou não escapando de uma longa pena na prisão

Estávamos na década de 90 e os Estados Unidos acordavam com uma notícia bombástica que surpreendeu o mundo inteiro: uma das maiores estrelas de futebol americano, O.J. Simpson, era acusado do homicídio da sua ex-mulher e de um amigo. O país parou para assistir o desfecho deste caso que foi considerado ‘o julgamento do século’.

Numa decisão polémica, a equipe de advogados de Simpson, da qual fazia parte o pai de Kim Kardashian, conseguiu que a ex-estrela de futebol americano fosse absolvido dos crimes e saísse em liberdade.

O julgamento foi inclusive imortalizado em 2016 numa série de televisão intitulada ‘The People v. O.J. Simpson: American Crime Story’ que ganhou vários Globos de Ouro e Emmys.

Embora tivesse escapado ileso do ‘julgamento do século’, O.J. não conseguiu evitar a prisão, devido a outro crime. Em 2008 foi condenado a uma pena de 33 anos devido a um incidente num quarto de hotel em Las Vegas onde tentou reclamar, recorrendo a violência e a armas de fogo, e vários bens que dizia que lhe pertenciam estavam na posse de negociantes de artigos esportivos.

Agora, de acordo com uma análise de Michael McCann, um professor de direito da Universidade de New Hampshire e comentador da célebre revista esportiva norte-americana ‘Sports Illustrated’, Simpson pode sair em liberdade condicional durante 2017, ano em que festejará o seu 70º aniversário.

A razão é o facto da ex-estrela de futebol americano apresentar um conjunto de requisitos e um registo de bom comportamento na prisão que lhe permitem ser elegível para sair em liberdade nos próximos tempos.