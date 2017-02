Após derrota nas eleições, Roselane Esportes é nomeada por Marcus Alexandre

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), nomeou em cargo de comissão a ex-vereadora, Roselane Jardim (PRP). “Rose Esportes” como era popularmente conhecida, passa a compor os quadros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município.

O decreto que “abençoa” a ex-vereadora, que na legislatura passada era da base do prefeito petista, foi publicado na edição dessa segunda-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE). Marcus Alexandre decretou a nomeação de Roselane com efeitos retroativos a 1° de fevereiro..

Roselane Jardim foi uma das ex-vereadoras renegadas nas eleições de outubro de 2016. Ela obteve somente 166 votos. Na eleição de 2012, a qual entrou para o parlamento mirim, ela alcançou a marca dos 2.205 votos.

Em seu mandato, Roselane se envolveu em muitas polêmicas. Criou o Dia do Fusca, votou em manter o veto do prefeito ao projeto que proibia que motoristas de ônibus fossem também cobradores, votou pelo aumento da passagem de ônibus, indicou que pombos fossem colocados em “galpão”, porém, sua última polêmica foi com um eleitor que questionou sobre votação que culminou no aumento da passagem de ônibus, um vídeo onde ela aparece discutindo com ele caiu nas Redes Sociais, às vésperas das eleições. Com informações Folha do Acre