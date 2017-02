Polícia apreende dois suspeitos de ter matado homem á golpes de facão em Brasiléia

A Polícia Civil agiu rápido e apreendeu dois, dos cincos acusados de terem matado Deusrisvan da Silva Ferreira, de 34 anos, no município de Brasiléia, interior do Acre. O crime aconteceu no último sábado, (18).

Segundo Roberto Lucena, delegado responsável pelo o caso, um dos menores afirmou que a vítima estaria agredindo sua ex-esposa, e que um filha do casal teria pedido socorro a ele para intervir na agressão.

O adolescente ainda contou que ao entrar na residência foi agredido por Deusrivan, após o ocorrido, o menor saiu e retornou logo em seguida na companhia de vários amigos armados de facão, vindo a matar a vítima com vários golpes. Todos os envolvidos são menores, tem idades entre 16 e 17 anos.

Os dois adolescentes apreendidos confessaram a autoria do crime, e delataram os demais suspeitos que estão sendo procurados pela a polícia de todo o estado.