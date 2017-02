Agentes penitenciários interceptam drogas, celulares e chips com visitantes da FOC

Durante o fim de semana, agentes penitenciários do presídio Francisco D’Oliveira Conde (FOC), deteram duas pessoas tentando entrar no sistema prisional com aparelhos celulares, chips e drogas. A prisão se deu durante a triagem feita antes dos visitantes entrarem no complexo, na manhã de domingo, (19).

Uma das presas é funcionária da empresa Tapiri, responsável pela distribuição dos alimentos na unidade, a outra é cadastrada como visitante de um apenado do complexo. As acusadas portavam celulares escondidos nas partes íntimas, todo o material ilícito foi identificado através de scaner corporal. Após o flagrante, ambas foram encaminhadas á Delegacia de Flagrantes (Defla), para ficar à disposição da Justiça.

O diretor da unidade Rames Mesquita afirmou que é rotineira a ação de pessoas que tentam burlar a segurança para adentrar na unidade com produtos ilícitos. “Estamos fazendo de tudo para evitar a entrada desses objetos, mas infelizmente ainda conseguem de uma forma ou outra, porém revistas periódicas são desenvolvidas nos pavilhões”, explicou o diretor.

Rames ainda ressaltou que outras providências estão sendo tomadas pela direção do complexo penitenciário, como a aquisição de mais detectores de metais, bloqueadores de celular e mais infraestrutura para as unidades.