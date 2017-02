Rio Acre continua subindo e se aproxima da cota de alerta; no interior registra vazante

Cheia acontece com a influência de seu principal afluente, o riozinho do Rola, que registrou 10,92 metros na manhã deste domingo

O Rio Acre continua subindo. No sábado (18) a régua marcava 11,74 metros e as seis horas da manhã deste domingo (19) o manancial registra 12,31 metros. O riozinho do Rola, principal afluente, também registrou alta e marcou 10,92 neste domingo.

Em Assis Brasil, Brasileia e Xapuri o Rio Acre apresenta vazante. A maior delas na cidade de Brasileia, o nível das águas caiu de 10,74 para 5,22 metros. Os Rios Juruá e Tarauacá permanecem estáveis e não preocupam as autoridades da Defesa Civil dos município. Com informações JAIRO CARIOCA