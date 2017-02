Prefeitura e Senac firmam parceria para oferecer qualificação profissional

O prefeito Ilderlei Cordeiro , acompanhado do Secretário Municipal de Administração Manfrine Pinheiro, se reuniu na manhã desta sexta-feira (17) com a diretora regional do Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial (Senac), Hirlete Meireles, com o diretor de educação profissional Abrão Suteli e o coordenador do Senac local Jayde Enes para firmarem parceria com a prefeitura. A união visa oferecer qualificação profissional , através de cursos disponibilizados pela unidade para população cruzeirense.

De acordo com a diretora do Senac, a unidade deve inaugurar ainda neste ano uma nova sede, onde a população terá acesso a um maior número de cursos, além dos oferecidos atualmente. Para ela, a parceria entre as instituições é fundamental.

“A gente sempre teve essa parceria com a prefeitura, e agora firmamos com a nova gestão. O Senac está construindo uma outra estrutura para dar mais oportunidade de qualificar mais pessoas em outras áreas que não são possíveis hoje. É um prazer imenso contar com o prefeito para que essa parceria seja mais forte. Nós vamos ter vários cursos na área de saúde, informática, salão de beleza, com diversos tipos de qualificações. Será bem mais abrangente na nova unidade”, relatou a coordenadora.

O prefeito Ilderlei Cordeiro enfatizou que a escolha dos cursos que serão oferecidos, será feita em conversa conjunta com a população, em busca de saber quais as necessidades principais do público local. Cordeiro enfatizou que devem ser oferecidas qualificações também para os servidores públicos.

“O Sistema S já está no nosso plano de gestão, para que possamos a cada dia qualificar e ajudar a nossa população a buscar oportunidades de se especializar para o mercado de trabalho, para o futuro. Muitas pessoas buscam emprego, mas as vezes falta uma qualificação. Vamos conversas com as associações de moradores, associação de produtores rurais, com a sociedade em geral, conversar e saber quais os cursos que a prefeitura pode ser parceira junto com o Senac para ajudar a cada dia, além de qualificar nossos funcionários do município, em sua área de atuação”, finalizou o prefeito Ilderlei Cordeiro. Com informações Juruaemtempo