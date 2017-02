Leo de Brito articula parceria para criação de núcleos de atendimento da Defensoria Pública

“Melhorar o atendimento prestado à população”. Com esse objetivo o deputado federal Leo de Brito, a defensora pública geral do Estado, Dra Roberta Caminha, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre e equipe estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira, 17.

Visando instituir núcleos de atendimento da Defensoria Pública, em parceria com a prefeitura, parlamentar e gestores definiram a estratégia necessária para o funcionamento de mais dois pontos de atendimento: um no Segundo Distrito e outro na Sobral.

Há 17 dias a frente da Defensoria, Dra Roberta explicou que a descentralização do atendimento era uma das principais metas de sua gestão. “Sou muito grata ao deputado Leo de Brito por, desde o início da minha gestão, estar nos ajudando. Eu coloquei pra ele a necessidade criarmos mais núcleos que oferecessem os serviços da Defensoria Pública e que assim diminuísse o fluxo na sede, e ele prontamente articulou essa parceria com a prefeitura”, disse.

Os novos pontos de atendimento devem funcionar na Rodoviária Internacional de Rio Branco, localizada no Segundo Distrito da capital e outro no Centro de Referência da Prefeitura, que está no Bairro Sobral.

“A defensoria é nossa parceira e tem noa ajudado muito na resolução desses problemas judiciais que a comunidade nos apresenta, rotineiramente. Para nós é importante a existência desses dois núcleos e por isso atendemos essa demanda trazida pela Dra Roberta e pelo deputado Leo de Brito. Estamos disponibilizando dois pontos estratégicos da cidade, em duas das regiões mais populosas, facilitando o acesso dos assistidos”, frisou o prefeito.

Para Leo de Brito apoiar o trabalho da Defensoria Pública é ajudar diretamente a população. “A Defensoria presta um importante papel à população e nós queremos ajudar no aperfeiçoamento desse trabalho, que já é realizado com tanto carinho. Quando a Dra Roberta assumiu eu coloquei meu mandato a disposição e faço questão de estar caminhando, lado a lado com esse importante órgão que presta a sociedade um serviço indispensável”, afirmou. Asscom