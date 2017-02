Homens são mortos á facadas durante festa em Epitaciolândia

Um homicídio envolvendo dois homens identificados por Junior Amaral de 27 anos, e José Luiz de 30 anos, foi registrado durante a madrugada deste domingo, (19), no município de Epitaciolândia, em frente a um bar.

Segundo informações, os dois participavam de uma festa no momento do crime, ao sair, se envolveram em uma briga generalizada, no momento que foram tacados com vários golpes de faca. As vítimas ainda foram socorridas e encaminhadas ao hospital, porém não resistiram aos ferimentos e morreram após dar entrada na unidade de saúde.

O trabalho de monitoramento das câmeras de segurança do 10º Comando da Polícia Militar mostram o momento da briga, onde uma das vítimas cai em frente à URPA de Epitaciolândia e o outro mais a frente, caindo próximo da placa de sinalização, poucos metros depois.

Policiais militares foram até ao local dos fatos, colheram algumas informações, mas até o final desta matéria, ninguém foi preso e nem foi descoberto as causas do duplo homicídio.