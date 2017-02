Flamenguistas usaram espeto de churrasco para matar botafoguense

Laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro revelou que o botafoguense Diego da Silva Santos, de 28 anos, foi morto à base de golpes de espeto de churrasco antes da partida entre Botafogo e Flamengo, no Engenhão, no domingo (12). Inicialmente, a informação era a de que a ele havia sido baleado.

“O Departamento de Homicídios já conseguiu evidenciar com base tanto em provas periciais, como em laudo de necropsia, como nas testemunhas, que na verdade o Diego foi morto, perfurado, agredido por um espeto de churrasco, que foi o que causou a morte dele”, disse ao programa “Esporte Espetacular” o delegado Fabio Cardoso.

Embora a família de Diego negue que ele tivesse relação com alguma torcida organizada do Botafogo, o torcedor é visto em fotos com integrantes da Fúria Jovem.