Explosão em Bogotá deixa mais de 30 feridos

Uma explosão perto da Praça de Touros La Santamaría de Bogotá, no bairro de La Macarena, deixou pelo menos 31 feridos neste domingo (19), em meio a preparativos para protestos na capital colombiana.

Um policial foi morto pela explosão, segundo informou o prefeito da capital colombiana, Enrique Penalosa, via Twitter.

Ainda não se sabem detalhes sobre a causa da explosão, mas as imagens nas redes sociais mostram um policial com um uniforme rasgado andando com o apoio de seus colegas, além de detritos na estrada, vidros quebrados e danos nos prédios de apartamentos próximos.

Centenas de manifestantes têm se reunido semanalmente para protestar contra as touradas em Bogotá, que foram retomadas no mês passado pela primeira vez em quatro anos.

A proibição das touradas foi suspensa pelo tribunal constitucional da Colômbia, que alegou que esse tipo de evento faz parte do patrimônio nacional do país. A revogação da proibição tem provocado confrontos semanais com a polícia. Com informações do Sputnik Brasil.