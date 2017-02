Embalado por classificação na Copa do Brasil, Rio Branco-AC encara Andirá

Estrelão estreia no Campeonato Acreano neste domingo (19), contra o Morcego, no jogo de fundo da rodada dupla. Partida começa às 17h30 (do Acre), no Florestão

Na partida de fechamento da rodada dupla que abre o Campeonato Acreano 2017, neste domingo (19), no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, na capital do Acre, o Rio Branco-AC, vice-campeão na temporada passada, enfrenta o Andirá, sétimo colocado em 2016, a partir das 17h30 (do Acre).

O Estrelão inicia o estadual embalado pela classificação histórica para a segunda fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (15), quando venceu o Figueirense por 1 a 0, na Arena da Floresta. O resultado fez o time avançar na competição pela primeira vez após 13 anos. O time é comandado pelo técnico Cristian de Souza, que chegou ao clube no fim do mês de janeiro para substituir Célio Ivan. Entre os principais jogadores do elenco estão os experientes Ancelmo e Geovani, formados nas categorias de base do clube e que retornaram ao Estrelão nesta temporada.

O Andirá, que é comandado pelos treinadores Afonso Alves e Adalcimar Monteiro, entra no estadual para tentar permanecer na elite em 2018. Com um elenco jovem, onde a maioria dos atletas vai disputar pela primeira vez uma competição profissional, além de contar com o presidente do clube como jogador, o Morcego espera fazer uma competição digna e não passar sustos como em 2016, quando escapou do rebaixamento na última rodada da primeira fase.

Em 2016, os times se enfrentaram apenas uma vez no estadual, curiosamente na estreia, e o Rio Branco levou a melhor, vencendo por 2 a 0, com dois gols do atacante Lucas Goiano, que não está mais no clube. Neste ano, durante a pré-temporada, voltaram a se encontrar em jogo-treino no CT José de Melo, na capital acreana, e o Estrelão venceu por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Adriano.

José Antônio Almeida Pinheiro será o árbitro principal do jogo, tendo como auxiliares António Ecidio Pinto da Costa e Israel Sampaio de Souza. Dejailton Santos da Silva fico como quarto árbitro da partida.

Os ingressos para a rodada dupla podem ser adquiridos pelos preços de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), nas bilheterias do estádio Florestão. O GloboEsporte.com transmite o confronto em Tempo Real – somente placar – a partir das 17h30 (do Acre). Com informações Globoesporte