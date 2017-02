Caixa Econômica abre vagas de estágio para Sena Madureira com remuneração entre R$ 630 e R$ 1.130

Concursos no Brasil

A Caixa Econômica Federal abriu dois editais de mesma numeração (01/2017) para realização de processo seletivo com o objetivo único de realizar futuras contratações de estudantes de nível médio, médio/técnico e superior, que possam integrar seu Programa de Estágio. A bolsa varia de R$ 400,00 a R$ 1.000,00, mais auxílio-transporte de R$ 130,00.

OPORTUNIDADES

Edital 01/2017 – oferece vagas para estudantes de Educação de Jovens e Adultos, ensino médio e ensino técnico ou técnico integrado ao ensino médio, nas áreas de Finanças, Secretariado, Administração, Informática. As chances serão distribuídas para agências presentes em diversos municípios dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além do Distrito Federal (Brasília), conforme o curso.

Edital 01/2017 – vagas para estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo e Engenharias Civil, Ambiental, Elétrica, Agrônoma/ Agrícola, Mecânica e de Telecomunicações. As lotações serão em agências da Caixa localizadas nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Roraima, Rondônia, Sergipe, São Paulo, Tocantins e também no Distrito Federal.

INSCRIÇÕES

As inscrições ficam abertas gratuitamente até 03 de março de 2017, pelo portal CIEE – Centro Integração Empresa Escola, no site www.ciee.org.br (clique em ESTUDANTES => PROCESSOS SELETIVOS => Logotipo CAIXA).

SELEÇÃO

A seleção para o Programa de Estágio da Caixa contará com três fases: a inscrição, a prova on-line e a entrevista. Após concluída a inscrição, o sistema já libera o acesso para iniciar a prova on-line, bastando informar o e-mail e CPF cadastrado no ato da inscrição

O processo seletivo terá validade por seis meses, a partir da publicação da lista final de classificados, podendo ser prorrogado a critério da CAIXA. Os dois editais constam do link:

http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/index_caixa_fev-17.asp

EDITAL / PUBLICAÇÕES

Edital Caixa Estágio Nível Médio/Técnico 01/2017

Edital Caixa Estágio Nível Superior 01/2017

Com informações SenaOnline.net