Após morte de torcedor, Botafogo proíbe Flamengo de jogar no Engenhão

O clássico entre Botafogo e Flamengo, realizado no domingo (12) no Engenhão com vitória dos rubro-negros por 2 a 1, foi precedido por brigas no entorno do estádio que resultaram na morte de um botafoguense. Ele foi baleado e estava acompanhado de mais três pessoas também atingidas por disparos.

Devido ao fato, o presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira, vai proibir o Flamengo de atuar no Engenhão.

Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, a decisão estaria tomada e será anunciada à cúpula alvinegra em reunião nesta segunda-feira (13) – Federação Carioca de Futebol e CBF serão comunicadas amanhã (14).