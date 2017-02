Apartamento de familiares de Bin Laden é roubado em Paris

Um apartamento da família do terrorista Osama Bin Laden foi roubada em Paris. Segundo informações da RTL, rádio francesa, homens levaram um cofre que estava no imóvel. Apesar do prejuízo, não havia nada dentro do objeto levado.

O apartamento de 200 metros quadrados fica localizado no VIII distrito da capital francesa. Apesar de serem donos do local, ainda não há confirmação por parte da polícia se eles viviam no imóvel.

Bin Laden morreu em 2011 após uma operação do exército americano no Paquistão.