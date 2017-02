61° BIS realiza Ações na Faixa de Fronteira

Desde o dia 24 de janeiro, o 61º Batalhão de Infantaria de Selva participa da Operação Relâmpago, com a intensificação das ações na faixa de fronteira, visando à prevenção e repressão aos ilícitos transfronteiriços, regiões locais e ambientais.

A operação compreende o patrulhamento terrestre e fluvial, o controle de estradas, rios e revistas de viaturas, pessoas, aeronaves e embarcações, e vêm sendo desenvolvidas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, no Estado do Acre e na fronteira do Peru. Até o momento foram realizados 39 Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE), 17 Patrulhas com Check Point e 26 Postos de Bloqueio e Controle Fluviais.

Operação Abraço

Dando continuidade da intensificação das ações na Faixa de Fronteira, o 61º BIS desencadeou no dia 14 de fevereiro a Operação Abraço, com patrulhamento e reconhecimento na Faixa de Fronteira do Brasil com o Peru. Um pelotão da 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva do batalhão participa da Operação, que percorrerá os Rios Juruá, Ipixuna (Boa Fé) e São Francisco, até chegar à Fronteira com o Peru, onde a tropa se encontrará com militares do 8º Batalhão de Infantaria de Selva, de Tabatinga (AM), que realizam a mesma missão, descendo pelo Rio Javari e Jaquirana. Com informações Juruaaotempo