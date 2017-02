Segurança mantém patrulhamento nas ruas de Rio Branco e das cidades do interior

Cerca de 500 agentes de segurança realizam patrulhamento nas ruas de Rio Branco, inclusive com escolta a ônibus. A determinação do governo é que o esquema montado pelo Sistema Integrado Segurança Pública para manutenção da paz e da ordem, continue por tempo indeterminado.

O patrulhamento reforçado na capital é feito pelas polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, que inclui abordagens a veículos e a pessoas. A noite de quinta-feira, 16, para sexta-feira, 17, foi tranquila, sendo registrada tentativa de incêndio a um veículo, no bairro Aeroporto Velho, com danos mínimos.

Na Vila Acre, um carro que estava em uma garagem foi queimado. As suspeitas são de um vizinho que tem desavença com o dono do carro, que agiu por vingança. A polícia já ouviu a vítima e está investigando.

No bairro Vitória, num ato de vandalismo, uma pessoa ateou fogo em uma residência abandonada, ao lado de sua propriedade, porque, não queria que um morador de rua ocupasse o local, foi identificado vai responder pelo dano.

Outro episódio que está sendo apurado pela polícia diz respeito a queima da sucata de um ônibus, que estava a margem da BR-364. “O trabalho das forças policiais permanece reforçado tanto na capital como no interior do estado”, destacou o secretário de Segurança Emylson Farias.

O secretário ressaltou que o Estado mantém cooperação com o Exército, que tem operado junto às faixas de fronteira. Disse ainda que foram registrados nesta madrugada princípio de incêndios aos prédios públicos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Inclusão Digital, além de um veículo estacionado em via pública, em Senador Guiomard. Asscom