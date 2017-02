Rio Branco e Gurupi-TO jogam na 4ª Feira de Cinzas

O local e a data do confronto entre Rio Branco e Gurupi-TO, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, já está definido conforme regulamento geral da competição. O duelo ocorre no próximo dia 1º de março, às 18h30 (do Acre), no estádio Resendão, na cidade de Gurupi-TO.

Bônus

A classificação do Rio Branco para a segunda fase do torneio garantiu ao clube uma cota de R$ 315 mil. O clube já havia garantindo um bônus de R$ 250 mil pela presença no torneio. Conforme o regulamento, uma classificação conquistada contra o clube tocantinense representará ao alvirrubro o acréscimo de R$ 680 mil nas contas do clube. Ou seja, o Rio Branco poderá faturar com uma classificação diante do Gurupi-TO um bônus de R$ 1,2 milhão (somando as três fases disputadas).

‘Bicho’

Na tarde desta quinta-feira (16), a diretoria alvirrubra oficializou o pagamento de um bônus aos jogadores pela classificação a segunda fase da Copa do Brasil. Porém, os valores não foram divulgados.

Estadual

Classificado a segunda fase da Copa do Brasil, após eliminar no meio de semana, no estádio Arena da Floresta, o favorito Figueirense, por 1 a 0, gol do zagueiro Leo Fernandes, a ordem no Rio Branco é virar a chave e focar na estreia do Campeonato Acreano, próximo domingo, às 17h45, contra o Andirá EC.

