Prefeitura cancela carnaval popular em Cruzeiro do Sul

A decisão de não realizar o carnaval de Rua em Cruzeiro do Sul ocorreu na manhã desta quinta-feira, 16, durante uma reunião realizada na prefeitura de Cruzeiro do Sul, onde estavam presentes, Secretaria de Cultura, DETRAN, Departamento Municipal de Trânsito, Delegado de Polícia Civil, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Juizado da Infância, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Assistência Social, de Saúde, Obras, Comunicação, entre outros. Um dos principais motivos alegados pelas instituições envolvidas na organização da festa popular foi à situação das famílias que ainda estão desabrigadas em Cruzeiro do Sul, devido à enchente do rio Juruá.

Outro argumento está ligado diretamente à onda de violência que acontece no estado e no município.

A festa popular acontecia no município desde o ano de 1995.

“Após conversas, chegamos ao um consenso pela não realização do carnal popular no centro de Cruzeiro do Sul, como acontecia em anos anteriores, levando em conta, por exemplo, vários aspectos. O principal deles seria o trabalho que as equipes da prefeitura ainda estão desempenhando na ajuda aos atingidos pela enchente”, ressaltou Dayana Maya, secretária de cultura do munícipio.

Segundo empresário que realizaria a festa popular em Cruzeiro do Sul, Manu Cameli, apesar de ter disponível toda estrutura para realizar o evento, compreende a atual situação do município.

A expectativa agora é que o carnaval seja realizado em clubes por empresários da cidade.

Quanto à segurança pública, a não realização do carnaval popular vai permitir um maior monitoramento nos bairros de Cruzeiro do Sul, uma vez que o estado e a cidade vivem um momento de tensão devido disputa entre facções, roubos e furtos, foi o que destacou Major Moura, Comandante do 6º BPM.

“Nós sabemos que o estado vive um momento delicado com relação a segurança pública, por conta da ação de grupos criminosos, e para a policia seria muito difícil manter a segurança total das pessoas, durante as quatro noites de realização da festa” Disse.

No início da semana, a prefeitura de Feijó também já havia anunciado o cancelamento da festa popular, naquele munícipio.

