Em menos de 6 horas, Polícia Militar prende foragido da justiça e apreende duas armas de fogo na Capital

O Policiamento Ostensivo tem sido intensificado nas ruas da capital acreana, por meio dos patrulhamentos de rotina e de barreiras policiais realizadas em pontos estratégicos de Rio Branco, medidas que fortalece o combate da Polícia Militar do Acre a criminalidade. Resultado desta ação, guarnições da corporação prenderam na noite desta sexta-feira, 17 de fevereiro, um foragido da justiça e apreenderam duas armas de fogo.

Na primeira ocorrência, homens do Grupo Tático do 2º Batalhão foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar uma denúncia anônima de porte ilegal de arma de fogo em um ramal no bairro Belo Jardim I. A guarnição ao chegar ao endereço repassado realizou um cerco a residência, onde foram encontrados dois autores em posse de duas escopetas, calibre 20 e 36. Além de cinco munições nas vestes da dupla.

O segundo fato ocorreu na Rua Formosa, localizada no bairro Nova Estação. Uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) realizava patrulhamento de rotina, quando avistou um cidadão em fundada suspeita transitando em via pública. Os militares realizaram a abordagem ao homem, que questionado sobre sua documentação, o abordado informou que teria perdido e repassou um nome falso aos policiais.

Diante da suspeita sobre a veracidade das informações repassadas pelo abordado, os militares realizaram uma consulta nominal via Ciosp, onde foi verificado um mandado em aberto em desfavor do autor. A guarnição deu voz de prisão e conduziu o agente a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

Homem é preso logo após cometimento de roubo

Ainda durante o serviço operacional da noite desta sexta-feira, um policial militar em seu momento de folga, com ajuda de populares prenderam um autor de 18 anos, no bairro Nova Esperança, após o agente cometer um roubo de uma bolsa em posse de uma faca. O autor foi conduzido por uma guarnição da PM para Defla. (Com informações Asscom)