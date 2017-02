Durante operação da Polícia Militar, homem é preso com arma de fogo no bairro Adalberto Aragão

O comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) tem reforçado o policiamento ostensivo nas ruas da capital acreana, por meio da realização de operações em pontos estratégicos da cidade. Em virtude disto, na madrugada desta quinta-feira, 16 de fevereiro, homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam Leandro Pereira da Silva (23), com uma arma de fogo, durante “Operação Pacificador”. O fato ocorreu na Rua Eros, bairro Adalberto Aragão.

Segundo informações dos policiais, eles receberam uma denúncia anônima, que uma residência do bairro Adalberto Aragão estaria sendo utilizada para uma reunião de integrantes de uma facção criminosa do estado. Os militares imediatamente se deslocaram até o endereço repassado para averiguar os fatos. Ao chegar ao local, à guarnição realizou a abordagem a Leandro Pereira, onde o abordado autorizou a busca domiciliar em seu imóvel.

Nas buscas no interior da residência foi encontrada uma escopeta calibre 20, com uma munição intacta. O autor e o armamento foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes (Defla). ( Com informações Asscom