Polícia Civil prende mais cinco suspeitas por diversos crimes

A Polícia Civil do Acre realizou mais uma ação preventiva com a parceria do Poder Judiciário e cumpriu 11 medidas judiciais nos municípios de Rio Branco e Porto Acre, que resultou na prisão de cinco pessoas acusadas de praticar vários tipos de crimes.

Na manhã desta sexta-feira, a polícia apresentou Alisson Gomes da Silva, Bartolomeu Vitor da Silva, José Bruno Silva Araújo, Lucas Viana e um menor de 17 anos. Eles são suspeitos de furto, tráfico de drogas, receptação e até homicídio.

Segundo Cleilton Videira, o delegado da quinta regional, os agentes cumpriram 11 medidas judiciárias, sendo sete de mandados busca e apreensão que resultaram em uma prisão em flagrante, dois mandados de prisão e dois de internação.

O trabalho é parte das ações preventivas que a Polícia Civil vem realizando para tirar de circulação pessoas em conflito com a lei e também ao combate a criminosos que praticam atentados nas ruas das cidades acreanas nos últimos dias.

A Polícia Civil tenta coibir acontecimentos envolvendo ataques de facções criminosas, reforçando as ações preventivas nas ruas através de um trabalhando integrado com o poder judiciário e demais forças policiais do Estado do Acre. Informações AC 24 Horas