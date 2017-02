‘Nenhuma religião é terrorista’, diz papa para líderes religiosos

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O papa Francisco enviou uma mensagem de paz aos líderes religiosos e comunitários que participam do Encontro dos Movimentos Populares em Modesto, na Califórnia, nos Estados Unidos: “nenhum povo é criminoso e nenhuma religião é terrorista”. A informação foi divulgada pela Agência EFE.

“Há indivíduos fundamentalistas e violentos em todos os povos e religiões. Com generalizações intolerantes eles se tornam mais fortes porque se alimentam de ódio e xenofobia. Ao confrontar o terror com o amor, trabalhamos pela paz”, apelou o papa.

“As feridas estão lá, elas são uma realidade. O desemprego é real, a violência é real, a corrupção é real, a crise de identidade é real, o esvaziamento das democracias é real. A gangrena do sistema não pode ser caiada para sempre porque mais cedo ou mais tarde o fedor se torna muito forte”, afirmou o pontífice.

Francisco aproveitou a oportunidade para pedir a colaboração de todos: “não devemos ser paralisados pelo medo nem acorrentados dentro do conflito. Temos de reconhecer o perigo, mas também a oportunidade que cada crise traz para avançar para uma síntese bem-sucedida”. “O tempo está se esgotando. Vamos agir”, completou.