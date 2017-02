Menor é apreendido suspeito de participar de um homicídio e de duas outras tentativas na Cidade do Povo

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), apreendeu um menor de 15 anos, sob suspeita de participar de crimes contra a vida em Rio Branco.O menor infrator foi apresentado na manhã desta quinta-feira, (17).

O adolescente é acusado de participar de duas tentativas de homicídio e de um homicídio, crimes ocorridos no mês de julho de 2016, no conjunto habitacional Cidade do Povo, na periferia de Rio Branco.

“Ele é suspeito de ter atraído a vítima até o local do crime, mas ele nega, diz que estava com a vítima quando ocorreu o crime. De qualquer forma, participou do crime”, disse a delegada responsável pelo caso.

Após ser interrogado, o menor foi encaminhado para o Centro Sócio Educativo, onde ficará a disposição da justiça.