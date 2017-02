Membros de facções criminosas ateiam fogo em ônibus no pátio da PRF, prédio público e residências

Na manhã de desta sexta-feira o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio, disse que mesmo com as ocorrências registradas durante à noite a situação é de controle.

Os membros das facções criminosas que aterrorizam o Estado voltaram a desafiar a inteligência das polícias no Acre. Na madrugada desta sexta-feira (17) um ônibus teria sido incendiado no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo teve perca total.

Mas a ação dos bandidos começou cedo, por volta das 20h45 desta quinta-feira (16) com um incêndio a uma residência no bairro Vitória. A perca foi parcial e o fogo destruiu sala e quarto da casa, que visivelmente estava abandonada.

Na ação contra veículos, um carro que estava em um depósito da Vila Acre queimou totalmente, causando danos parciais em outros dois veículos no mesmo local. Por volta de 1 hora da madrugada um outro carro, desta vez no bairro Santa Helena, também foi alvo dos bandidos.

Na manhã desta sexta-feira (17) o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio, disse que mesmo com as ocorrências registradas durante a noite, a situação é de controle. Ele garantiu que durante todo o dia de hoje a segurança pública deve prender os novos elementos responsáveis pela onda de insegurança causada no Acre. Com informações JAIRO CARIOCA