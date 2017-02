Iteracre abre processo seletivo com salário de até R$ 6,8 mil

O governo do Acre torna público a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para atuar no Instituto de Terras do Acre (Iteracre). O edital foi publicado no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (17).

De acordo com a publicação, as inscrições poderão ser realizadas no período de 20 de fevereiro a 3 de março de 2017.

As vagas para niível médio são para Agente Administrativo, 3 vagas com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.157,10.

Já para nível superior, as vagas são para Assistente Social, 1 vaga com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.681,27; Arquiteto, 1 vaga com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 6.824,40; Engenheiro Agronômico, 4 vagas com jornada de trabalho de 40 horas semanais e R$ 6.824,40; e Engenheiro Florestal, 4 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para pessoas com deficiência, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e R$ 6.824,40.

O certame será dividos em duas fases, a primeira será análise curricular e a segunda será uma entrevista. O concurso valerá por dois anos a partir da data de contratação. Com Informações Folha do Acre