A Universidade Federal do Acre (Ufac), através da sua editora (Edufac), disponibiliza, neste mês, na página da Ufac na internet, no endereço eletrônico www.ufac.br/editora/livros- digitais, os livros digitais publicados nos últimos anos.

São 20 obras com temáticas variadas, com autoria de professores, técnico-administrativos e comunidade em geral. O acesso é gratuito, com possibilidade de download por meio de diferentes mídias digitais.

(Ascom/Ufac)