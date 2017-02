Após motins, tiroteio e interdição, Iapen muda direção da Papuinha, onde ficam os presos provisório

A Direção da Unidade Prisional 04, a Papudinha, onde ficam os presos que estão no regime provisório, vai passar por mudanças. É o que informa o Diário Oficial do Acre, nesta sexta-feira, dia 17. A decisão de exonerar o então diretor Denis Picolo, teria se dado a pedido dele.

Sobre as mudanças, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) informou que as demais unidades penitenciárias permanecem com os mesmos gestores, sem alterações previstas. Para o lugar de Picolo, foi destacado James James dos Santos, que deve responder pela Papudinha.

Nos últimos dias, em meio aos atentados aos patrimônios público e privado, apenas o diretor-presidente do órgão, Martin Hessel, tem dado entrevistas sobre a as ações realizadas nos presídios.

Ainda segundo o Iapen, houve um erro na hora de publicar as portarias, onde é informada que James vai dirigir duas unidades, quando, na verdade, será apenas a Papudinha. Com Informações AC 24 Horas