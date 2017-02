Menor é preso após atirar em homem durante assalto, na Baixada da Sobral

A polícia agiu rápido e apreendeu o menor de 16 anos, acusado de atirar em um homem durante um assalto. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira, (16), Na rua Aírton Sena, bairro João Paulo, Baixada da Sobral, localizado na região periférica de Rio Branco.

O adolescente é acusado de ter atirando contra Antônio Francisco Soares dos Santos, 49 anos, durante um assalto á um estudante. A vítima percebeu quando um jovem que caminhava na rua foi abordado pelo o infrator e teve seu celular levado. Soares estava em uma igreja localizada próximo ao local do roubo, a vítima não hesitou e correu atrás do criminoso tentando segurá-lo. Mas, acabou sendo ferido com um tiro disparado pelo adolescente, que atingiu sua cabeça.

Uma viatura do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e encaminhou a vítima em estado grave ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde recebeu atendimento médico e já não corre risco de morte.

Com o menor a polícia encontrou a arma usada no crime, um revólver calibre 32, com 5 munições, três intactas e duas deflagradas. Após os fatos, o menor infrator foi conduzido á Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Em depoimento as autoridades, ele assumiu a autoria do crime e disse que se sentia arrependido, pois não sabia que Antônio era membro de uma igreja evangélica, que jamais atiraria em um servo de Deus.