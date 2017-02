Vice-prefeito de Acrelândia vai a Brasília em busca de recursos

Com o objetivo de buscar recursos para realizar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população e a infraestrutura da cidade de Acrelândia, o vice-prefeito do município Marquinhos (PSL), acompanhado do Presidente da Câmara Municipal, Tiririca (PSD) – estão desde a terça-feira (14) em Brasília, onde realizam visitas aos gabinetes dos senadores e deputados da bancada acreana, no objetivo de conseguir apoio na liberação de emendas parlamentares para serem aplicadas no município nas áreas de infraestrutura, saúde e educação.

“O período de distribuição das emendas parlamentares para os municípios já começou”. Este é o momento certo para pedir o apoio dos nossos deputados e senadores para que destinem recursos para a nossa cidade”, enfatiza o vice-prefeito.

Com garantia de empenho, foram obtidos mais de cinco milhões de reais através de emendas parlamentares dos deputados Léo de Brito e Raimundo Angelim (PT), César Messias (PSB), Moisés Diniz (PC do B), Flaviano Melo (PMDB), Major Rocha (PSDB) e Alan Rick (PRB), além dos senadores Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT). Os recursos são destinados à ampliação da uma unidade mista de saúde de Acrelândia; compra de caminhão, caçamba e escavadeira hidráulica; aquisição de equipamentos agrícolas, entre outros investimentos. Além disso, o Governo Federal deve liberar mais recursos para investimentos no município.

O vice-prefeito disse que a ida a Brasília é importante para garantir apoio dos parlamentares e agradeceu o apoio dos deputados federais e senadores. “Todos foram muito solidários aos pedidos de nosso município e demonstraram interesse em melhorar ainda mais a qualidade de vida dos moradores de Acrelândia através dos projetos que aqui apresentamos”, acrescentou.

Já Presidente da Câmara de Vereadores de Acrelândia, Tiririca (PSD) lembrou que as emendas devem ajudar a desenvolver ações no município de Acrelândia. “Todas as nossas reivindicações são importantes para melhorar principalmente a infraestrutura, saúde e educação em Acrelândia […] estamos voltando agradecidos e confiantes com as boas notícias”, disse.

O momento considerado de crise requer cautela, mas a Administração Municipal em Acrelândia esta trabalhando intensamente para honrar com os compromissos.

