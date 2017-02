Segurança reforça barreiras nas rodovias estaduais e federais

Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC), juntamente com homens do Exército Brasileiro (EB) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam desde o início da tarde desta quarta-feira, 15 de fevereiro, barreiras policiais ao longo das rodovias que cortam o estado.

As ações fazem parte do planejamento estratégico desenvolvido pelas forças de segurança no combate as ações criminais cometidos no estado do Acre, por meio da realização de abordagens a veículos e pessoas em fundada suspeita ao longo das rodovias.