Publicado decreto que cria superintendência do DNIT no Acre

O deputado Nicolau Júnior (PP) anunciou na manhã desta quinta-feira (16) a implantação da superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União.

Segundo o parlamentar, a publicação coloca um ponto final nas especulações sobre a reconstrução da BR-364. Nicolau acredita ainda que seu projeto para federalizar as rodovias estaduais poderá ser aprovado e a qualidades das estradas melhorada.

Nicolau Júnior alfinetou o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), que durante um encontro com o superintendente do DNIT de Rondônia, teria recebido a informação que não existe um projeto para recuperação da BR-364.

(Com informações AC 24 Horas)