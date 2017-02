Polícia prende 15 pessoas acusadas de estuprar menores e mantê-las em cárcere privado

A Polícia Civil prendeu na madrugada de quarta-feira, (16), quinze pessoas acusadas de envolvimento em uma rede de exploração sexual que resultou no estupro de uma criança e duas adolescentes na zona rural de Sena Madureira.

Onze adultos e quatro adolescentes foram presos na “Operação Isís”, que tinha por objetivo desarticular a rede de exploração que vitimou três menores de idade que foram estupradas e mantidas em cárcere privado por longos meses.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Pedro Rezende, as três menores foram vítimas de estupro por reiteradas vezes e uma das garotas, a de 12 anos, está grávida.

Os abusos sexuais aconteciam em uma casa no Ramal do Espinhara, km 52 da estrada de Sena Madureira.

“Nesta casa eram realizadas orgias regadas a álcool e nesse lugar aconteciam os crimes”, diz.

De acordo com informações da Polícia Civil, 7 dos 15 presos confessaram ter mantido relações sexuais com as vítimas e as demais confessaram participação nas festas, classificadas pelo delegado como orgias, regadas a álcool e drogas.

“A Polícia Civil vem desenvolvendo um trabalho de combate a todo e qualquer cometimento de ilícito. A operação Ísis teve foco no cometimento do crime de exploração sexual de crianças e adolescente. Um trabalho pontual, minucioso, e que tira de circulação pessoas acusadas de cometer crimes dessa natureza”, destacou Secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela Richard.

Segundo Pedro Rezende, a operação terá outras fases e mais pessoas poderão ser presas.

(Com informações Folha do Acre)