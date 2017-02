Polícia Militar reduz em 37 % o número de furtos na Quarta Regional de Rio Branco

O Comando do Quarto Batalhão da Polícia Militar do Acre (4° BPM), responsável pelo policiamento ostensivo de 76 bairros da capital e do município do Bujari, divulgou nesta quarta-feira, 15, o resultado operacional relativo ao mês de janeiro de 2017. Entre os dados da unidade militar estão o da redução de 37 % dos furtos, comparado ao mês de janeiro do ano passado.

O balanço operacional, ainda, compreende a 16 apreensões de armas de fogo, sendo 11 armas apenas no bairro Calafate, captura de seis agentes evadidos do sistema prisional, oito veículos recuperados, entre carros e motos, além da abordagem de 2.297 agentes em fundada suspeita durante a realização do patrulhamento de rotina e das operações extraordinárias.

“Este resultado é fruto do empenho diário dos militares pertencentes ao 4° BPM, que diuturnamente combatem a criminalidade. Somente no mês de janeiro deflagramos 32 operações que, juntamente com o patrulhamento ordinário, visaram reprimir quaisquer atos que atentem à tranquilidade social e à ordem pública em Rio Branco”, frisou o Comandante do 4° BPM, tenente- coronel PM Giovane Galvão.

A unidade militar, além de realizar o policiamento preventivo e repressivo nos 76 bairros que compreende à regional, também, desenvolve um trabalho comunitário de forma didática em escolas e comércios no intuito de conscientizar à sociedade sobre sua participação na segurança pública.

