Polícia Militar prende foragido da justiça e recupera motocicleta roubada

Resultado da intensificação do policiamento ostensivo nas ruas da capital e do interior do estado, guarnições da Polícia Militar prenderam durante o serviço operacional da tarde desta quarta-feira, 15 de fevereiro, um foragido da justiça e recuperaram uma motocicleta roubada. As ações ocorreram no bairro Manoel Julião, na capital e no município de Plácido de Castro.

Na primeira ocorrência, homens do 4º Batalhão realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Luiz da Silva, quando avistaram quatro cidadãos em fundada suspeita. Um deles ao notar a presença policial tentou empreender, mas foi detido pelos militares. Na consulta criminal foi constatado um mandado em aberto contra Marcos Sampaio, que foi conduzido para Defla.

O segundo fato ocorreu no município de Plácido de Castro. Uma guarnição do 9º Batalhão foi acionada via 190, para averiguar uma denúncia anônima, que um cidadão estaria em fundada suspeita em um ponto de táxi da cidade. Os militares se deslocaram imediatamente ao local, onde conseguiram abordar Wilson Sayd Ferreira.

Na abordagem foi encontrado em posse do abordado um capacete. Questionado sobre a motocicleta Wilson tentou enrolar a guarnição até que confessou que o veículo estaria escondido em uma residência. A guarnição se deslocou até o endereço repassado onde encontrou a motocicleta, uma XRE/300 vermelha, roubada do município de Rio Branco.

A motocicleta e Wilson foram encaminhadas para Delegacia Geral de Plácido de Castro, para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato. (Com informações Asscom/PM)