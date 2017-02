PM define ações de enfrentamento imediato ao crime organizado

O Comando da Polícia Militar do Acre reuniu-se nas primeiras horas da manhã de hoje, 15, com os comandantes de CPO’s, Batalhões de área e Diretoria de Ensino para definir ações de enfrentamento imediato às ações criminosas.

O reforço do policiamento será feito através do emprego dos Alunos do Curso de Oficiais Administrativos – CHOA, do efetivo policial da Prefeitura Municipal, Gabinete Militar e policiais militares na folga de todos os Batalhões de área, BOPE, BPA e BPTRAN, que serão escalados nos ônibus e em patrulhamento ostensivo nos locais de maior índice de criminalidade levantados pela Assessoria de Inteligência.

“A população pode ter certeza que o Estado está pronto para fazer mais este enfrentamento contra o crime, através do trabalho conjunto das forças de segurança”.

As operações irão perdurar enquanto forem necessárias. (Com informações Asscom/PM)