Ônibus que saiu de Rio Branco com 45 passageiros colide com carreta na BR-267

Ônibus com 45 passageiros se envolveu em acidente na manhã desta quinta-feira (16) no km 49 da BR-267, em Bataguassu. O coletivo da empresa Eucatur, com placas de Ji Paraná (RO) colidiu na traseira de uma carreta que transportava uma colheitadeira, placas de Sertanópolís (SP). O motorista do ônibus e algumas pessoas que seguiam no veículo foram encaminhadas ao hospital local.

De acordo com passageiros, o acidente ocorreu por volta das 8h30. Ambos veículos seguiam no mesmo sentido, Nova Casa Verde – Bataguassu, quando por motivos ainda desconhecidos o condutor do ônibus veio a colidir na traseira da carreta.

Com o impacto, a frente do coletivo que havia saído de! Rio Branco (AC) e tinha como destino a cidade de Criciúma (SC) ficou bastante danificada. O motorista, ainda não identificado, sofreu diversos ferimentos sendo encaminhado a Santa Casa de Bataguassu pelo Corpo de Bombeiros, no entanto segundo a corporação com estado estável e consciente.



Alguns passageiros, com ferimentos leves e reclamando de dores também foram levados a unidade hospitalar. O condutor da carreta nada sofreu.

A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o resgate das vítimas e remoção dos veículos. PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local registrando a ocorrência e controlando o trânsito. (Com informações newsrondonia).