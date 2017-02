Novo delegado de Polícia Civil é empossado

Em uma pequena cerimônia realizada na Secretaria de Polícia Civil nesta quinta-feira (16), o secretário de segurança, Emylson Farias, juntamente com o Secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, deram posse ao novo delegado, Marcos Frank Costa e Silva, de 48 anos que irá atuar no município de Sena Madureira.

Marcos Frank é formado em Direito pela Universidade Federal do Acre. Passou oito anos atuando como Policial Militar diretamente no Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e em seguida exerceu durante seis anos a função de oficial no Tribunal de Justiça do Acre. Neste mesmo período, prestou concurso público da Polícia Civil e a partir de hoje passará a atuar como delegado.

O novo delegado de acordo com a esposa, ainda é atleta olímpico praticando triátlon na modalidade Iron Man.

Muito entusiasmado, Marcos assinou o termo de posse prometendo garantir segurança a sociedade. “Posso dizer que voltar a atuar na polícia tem sido um resgate da minha alma. Agradeço a todos que depositaram a confiança em mim e espero contribuir com o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Polícia Civil e ainda garantir segurança a sociedade”, disse o delegado. (Com informações oriobranco.net)