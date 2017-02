Morre, aos 89 anos, vizinha ‘adotada’ pelo ator Chris Salvatore

Norma Cook, uma senhora de 89 anos que foi convidada no fim de janeiro pelo ator norte-americano Chris Salvatore para morar com ele, morreu na manhã desta quarta-feira (15) em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A idosa tinha leucemia e foi vizinha do ator durante cinco anos, o que fez com que os dois desenvolvessem laços de amizade. Por meio de uma rede social, Salvatore se despediu de Norma.

“Norma agora descansa em paz eternamente e, ainda que ela não esteja conosco fisicamente, o seu espírito continua nos corações de muitas pessoas”, escreveu.

Salvatore fala do seu carinho com a vizinha e de seus ensinamentos sobre o amor. “Amar o próximo não é sobre viver sem dificuldades ou nunca experimentar mágoas e perdas, mas abrir profunda e inteiramente nossos corações para o outro sem medo. Cada um de nós é digno de ser amado, mesmo com todas as nossas diferenças. O amor não tem fronteiras. Que você descanse em paz, minha querida e amada, Norma”, completou.

O convite do ator para que a idosa morasse com ele comoveu a internet. Salvatore conta que Norma ficou muito contente, segundo o Extra. “Ela não poderia ter ficado mais feliz quando eu a convidei. Eu já a visitava todos os dias. Sua única opção era ir para um abrigo, mas eu não poderia fazer isso com alguém que eu vejo como minha avó”, disse.