Durante “Operação Pacificação Integrada” dupla é presa com arma de fogo

Gleiciane Oliveira (30) e Bárbara Ribeiro (21) foram presas no final da tarde desta quarta-feira, 15 de fevereiro, durante a “Operação Pacificação Integrada”. A prisão ocorreu na BR-364 e é resultado do trabalho conjunto realizado entre a Polícia Militar do Acre (PMAC), Exercito Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As equipes policiais realizavam a barreira ao longo da BR-364, quando abordaram um veículo em fundada suspeita. Na busca veicular foi encontrado em posse da dupla um revólver calibre 32 municiado. As duas mulheres foram presas e conduzidas para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Estiveram presentes durante a operação o diretor Operacional da PMAC, os comandantes de CPOs, os comandantes das unidades de área da capital e dos batalhões especializados.

Barreiras nas rodovias

As forças de Segurança Pública têm realizado desde o início da tarde desta quarta-feira, 15 de fevereiro, uma intensificação nas barreiras nas rodovias do Acre, por meio da realização de abordagens ao longo das estradas, principalmente nos pontos estratégicos de entrada e saída da capital acreana. (com informações Asscom PM)