Demissões na Saúde pode causar colapso no atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) manifestou preocupação na manhã desta quinta-feira (16) preocupação com um possível colapso no atendimento do Pronto Socorro de Rio Branco com a demissão dos servidores que estão com contratos irregulares com o governo do Acre. Leite informa que participou de uma reunião na unidade de saúde constatou falta de profissionais em diversos setores.

“As demissões estão acontecendo em um ritmo que não acompanha as contratações. Estamos correndo risco de fechar a observação com 60 leitos no Pronto Socorro. Serão bloqueados leitos na UTI em função da falta de profissionais. Ainda estamos com problemas no centro cirúrgico porque os instrumentadores estão na lista dos demitidos da recomendação apresentada pelo Ministério Público”, diz Jenilson Leite.

O deputado afirma que o centro cirúrgico pode parar se os profissionais amea;cados de demissão resolvam parar de trabalhar. Sugiro que façamos uma conversa com o MP e SGA para que possamos manter os profissionais até que sejam contratados os aprovados em concurso públicos. O atendimento poderá entrar em colapso caso algo não seja feito. Precisamos debater este assunto urgentemente”. Finaliza Leite. (Com informações AC 24 Horas)