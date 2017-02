Cantor volta ao Carnaval após tentativa de suicídio, AVC e depressão

As lutas na vida do cantor de axé Netinho foram muitas nos últimos anos. Agora, ao que tudo indica, o cantor de axé está pronto para comemorar sua volta por cima, marcando seu retorno ao Carnaval baiano.

Motivos para celebrar a superação não faltam. O cantor lutou cinco anos contra problemas de saúde que desencadearam três acidentes vasculares cerebrais (AVC), depressão e duas tentativas de suicídio.

Agora Netinho poderá ser visto, com a alegria que marcou sua trajetória na música, no Camarote do Nana, um dos mais tradicionais da cidade. Entretanto, o cantor ainda se emociona ao falar sobre as dificuldades, conforme conversa que teve com a equipe do Video Show, que acabou o levando às lágrimas.

“Eu não canto no Carnaval desde 2012, desde que me mudei para o Rio, depois eu adoeci. Agora estou voltando, cantando no show todo, olha que coisa bacana”, comemorou o cantor.

“Tive três AVCs em apenas uma semana. Fiz três cirurgias, tenho uma válvula no cérebro ainda. De maio a outubro de 2013, fiz mais de 3 mil exames médicos. Foi muito grave o que eu tive. Fiquei quatro meses sem falar nada. Imagina? Você cantar a sua vida toda, trabalhando com a sua voz, acordar o outro dia sem poder abrir a boca para falar. [Mas] Já passou (…) Chega de hospital, basta, acabou”, contou com lágrimas nos olhos.

Além disso, o músico teve problemas no fígado que causaram três acidentes vasculares cerebrais (AVC). Em 2014, Netinho foi diagnosticado com depressão.