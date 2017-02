Aplicativo de celular ajuda PM a prender assaltantes em Cruzeiro do Sul

Depois de assaltarem um salão de beleza no bairro do João Alves, em Cruzeiro do Sul, na quarta-feira, 15, três suspeitos foram presos graças a um aplicativo de celular, que levou a polícia até os bandidos.

Segundo informações da Polícia Militar, uma das vítimas do assalto acionou o rastreador do aparelho após o roubo. O aplicativo revelou o paradeiro dos supostos assaltantes em uma casa no bairro do Telégrafo.

As vítimas relataram que um dos homens entrou armado no estabelecimento e anunciou o roubo.

Durante as buscas, os três suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada de uma viatura da PM. Todos foram presos, porém, em outra residência.

Na tarde desta quinta, o delegado Lindomar Ventura concluía o procedimento de flagrante. Um homem de 22 anos e outro de 19 estão presos acusados pelo crime de roubo. Um menor de 17 anos foi apreendido.

A Polícia Civil não revelou os nomes dos envolvidos. Com informações AC 24 Horas