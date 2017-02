Vereador Juruna pode ser preso a qualquer momento

Na manhã desta quarta-feira (15) a Polícia Civil bateu na porta da Câmara dos Vereadores com o objetivo de cumprir um mandado de prisão contra o vereador do Partido Social Liberal (PSL), mais conhecido como Juruna.

O vereador esteve presente na sessão, mas, pouco antes da Polícia chegar ele simplesmente desapareceu e não foi mais visto no prédio.

O presidente da Câmara, Manuel Marcos foi convidado pelo delegado Pedro Resende a uma reunião que acontece acontece a portas fechadas em uma sala da Câmara.

O presidente do Conselho de Ética, Emerson Jarude informou que o vereador responde a uma condenação de segundo grau e se acaso for preso deverá haver um regime interno que prevê a cessação do cargo político a qual ele mantém. (Com informações (ORioBranco.Net)

