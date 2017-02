Ufac e governo do Estado firmam parceria com universidade norte-americana

A Universidade Federal do Acre (Ufac) e o governo do Estado do Acre assinaram um acordo de parceria inédita com a Universidade de Colorado-Bolder (UCB), nesta terça-feira, 14. A aproximação entre as três instituições irá possibilitar a ampliação de estudos locais nas áreas de desenvolvimento sustentável, saúde e inovação, com foco em energia renovável.

Entre os objetivos, está a consolidação de um intercâmbio técnico-científico a partir da criação de um mestrado/doutorado de modelo interinstitucional com alunos do Acre e do Colorado. A nova parceria entre o executivo estadual, a Ufac e a universidade norte-americana é fruto de uma agenda de visita governamental realizada em janeiro deste ano.

Para o reitor da Ufac, Minoru Kinpara, a iniciativa que une o governo do Estado às universidades aponta uma tendência mundial que beneficia a comunidade em geral. “Isso vem para fortalecer o modelo de desenvolvimento que o Acre tem adotado nos últimos anos, que pensa o uso sustentável da floresta como alternativa econômica”, ponderou. “Esse é o desafio atual e nós não temos dúvida que a parceria com a Universidade do Colorado nos fará avançar ainda mais na qualificação de pesquisas voltadas à área ambiental, econômica, de saúde e de energia renovável.”

A parceria com a universidade norte-americana, através do governo do Estado, ratifica a política de fortalecimento da pesquisa e pós-graduação adotada pela Ufac nos últimos quatro anos. “A pós-graduação na Ufac cresceu 200% nesse período. Saímos de seis programas de mestrados para 14, e de nenhum doutorado para quatro”, lembra o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Josimar Batista. “No total, são mantidos na instituição 52 programas de pós-graduação.”

Segundo o governador do Acre, Tião Viana, a expectativa é que, no próximo ano, a Ufac inscreva 30 pessoas para o programa de pós-graduação em parceria com a universidade estadunidense. “Assinamos, hoje, o protocolo com a Ufac. O reitor da Universidade do Colorado já tinha assinado. Assim, poderemos, já no ano que vem, instalar os primeiros mestrados e PhDs feitos aqui no Acre com o governo do Estado financiando”, disse ele. “Uma oportunidade para esses jovens alcançarem um novo padrão de conhecimento na Amazônia e no nosso país.”

Parcerias para pós na Ufac

Atualmente, a Ufac mantém oito parcerias interinstitucionais que possibilitam a oferta de programas de mestrado em Direito (UnB) e Administração (UFRS), e doutorado em Computação (UFF), Ciências Florestais (Inpa), Enfermagem (Unifesp), Estudos Linguísticos (Unesp) e Saúde Pública (USP). Um mestrado em Filosofia, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), deve ser iniciado este ano.

A Universidade do Colorado é vencedora de cinco prêmios Nobel e conta com o melhor laboratório de física do mundo. A instituição também é referência norte-americana em programas de pós-graduação ligados ao meio ambiente.

