Trabalhadores dos Correios reafirmam estado de greve em defesa do plano de saúde

Os trabalhadores dos Correios no Acre aprovaram em assembleia realizada na noite de terça-feira (14/02) o estado de greve. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect/AC), Edson Pinheiro, a categoria mostrou força e união caso a empresa descumpra o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017, implantando mensalidades e mais a coparticipação no plano de saúde.

Na assembleia, os funcionários também acordaram que o plano de saúde volte a ser gerenciado pelo RH dos Correios, além de reivindicarem um plano de governança. “Com isso, o Postal Saúde deixa de gerir o nosso plano. A categoria entende que ele é um cabide de emprego para políticos partidários”, apontou o presidente.

A previsão é de greve geral para 15 de março, mas a qualquer momento a categoria será chamada para a deflagração de uma greve caso a estatal persista em manter a política de onerar o funcionário, confirmou Edson.

“O estado de greve é um alerta, uma forma de reivindicar condições mínimas de trabalho de trabalho. O trabalhador tem sofrido com a falta das ferramentas básica de trabalho”, conclui o presidente.

